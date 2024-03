TC EnergyPrefries 3 Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Stimmungs- und Buzzniveau rund um die Aktien von Tc Energy wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Eine Untersuchung der Aktie in Bezug auf diese Faktoren zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Tc Energy eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tc Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung. Zusätzlich wurden 7 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer entsprechenden "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tc Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 50,94 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 55,04 CAD liegt, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tc Energy-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Tc Energy daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik sowie für den RSI dieser Analyse.