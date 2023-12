TC EnergyPrefries 2 Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Tc Energy-Aktie erhält von Analysten insgesamt 7 Bewertungen, von denen 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine "Gut"-Empfehlungen, eine "Neutral"-Empfehlung und keine "Schlecht"-Empfehlungen. Dies führt kurzfristig zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 57,71 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 8,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (53,39 CAD) entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Tc Energy also von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Tc Energy diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 4 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal ermittelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tc Energy beträgt der 7-Tage-RSI 27,98 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Der RSI25 liegt bei 31,05, was darauf hindeutet, dass Tc Energy weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Tc Energy für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 51,36 CAD für den Schlusskurs der Tc Energy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 53,39 CAD, was einen Unterschied von +3,95 Prozent darstellt und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der letzte Schlusskurs von 53,39 CAD liegt über dem 50-Tages-Durchschnitt von 50,13 CAD, was einen Unterschied von +6,5 Prozent darstellt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Tc Energy also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.