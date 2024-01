TC EnergyPrefries 2 Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Bei einem Wert von 57,28 führt der RSI für die Tc Energy-Aktie zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 44,83 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Tc Energy-Aktie führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Tc Energy-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft, da von 18 Analysten 4 eine positive Bewertung abgaben, 3 neutral waren und keine negative Bewertung vorlag. In jüngeren Berichten ergibt sich jedoch ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) für das Tc Energy-Wertpapier. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 57,71 CAD, was einer Erwartung von 11,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tc Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage nur geringfügig vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tc Energy-Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.