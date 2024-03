TC EnergyPrefries 2 Aktie: Was soll die Aufregung?

In den letzten beiden Wochen wurde die Tc Energy-Aktie in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie aus der Analyse von Kommentaren und Äußerungen hervorgeht. Dagegen wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Aspekte des Wertes angesprochen. Aufgrund dieser gemischten Anlegerstimmung wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Darüber hinaus wurden 7 eindeutig negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (55,04 CAD) der Tc Energy-Aktie um 8,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (50,94 CAD) liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringfügige Abweichung von 3,97 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher im Bereich der einfachen Charttechnik mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tc Energy insgesamt 11 Analystenbewertungen, von denen 5 als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Auch die jüngsten Analysen führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" und prognostizieren ein Aufwärtspotential von 1,74 Prozent. Daher wird eine "Neutral"-Empfehlung für die Tc Energy-Aktie ausgesprochen.

Die langfristige Stimmung und das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet lassen das Bild der Tc Energy-Aktie weniger positiv erscheinen. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und wird daher als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt erhält die Tc Energy-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".