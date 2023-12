TC EnergyPrefries 2 Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp":

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Tc Energy als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Bewertungen: 4 Gut, 3 Neutral, 1 Schlecht. Auch die jüngsten Bewertungen ergaben ein durchschnittliches "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 57,75 CAD, was einer Erwartung von 11,06 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 52 CAD liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In den letzten Wochen gab es bei Tc Energy eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes. Dies zeigt sich in der positiven Tendenz in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tc Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (39,66 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (33,33 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Tc Energy demnach eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index.