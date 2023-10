TC EnergyPrefries 2 Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Laut Analysten ist die Aktie von TC Energy auf langfristiger Basis als "Neutral" einzustufen. Von insgesamt 18 Analysten haben 4 eine positive Bewertung abgegeben, während 5 eine neutrale Bewertung und 1 eine negative Bewertung abgegeben haben. Im zurückliegenden Monat gab es eine positive Bewertung und eine neutrale Bewertung. Dies führt dazu, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft wird. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 58,8 CAD, was einer Erwartung von 25,83 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 46,73 CAD liegt. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher als "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

Die TC Energy-Aktie liegt derzeit 3,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da sie sich 11,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt befindet. Insgesamt betrachten wir die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral".

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei TC Energy deutlich zum Positiven verändert. Dies wird deutlich durch eine große Anzahl positiver Beiträge in den sozialen Medien. Gleichzeitig war auch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu beobachten. Zusammenfassend bewerten wir das Sentiment und den Buzz um TC Energy daher als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei einem überkauften Titel können kurzfristig Kursrücksetzer erwartet werden, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt derzeit bei 78,54 Punkten, was darauf hinweist, dass TC Energy überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine Bewertung von "Schlecht" für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die TC Energy-Aktie daher in diesem Abschnitt eine Bewertung von "Schlecht".

TC EnergyPrefries 2 kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich TC EnergyPrefries 2 jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TC EnergyPrefries 2-Analyse.

TC EnergyPrefries 2: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...