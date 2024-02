TC EnergyPrefries 1-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "TC ENERGY Corp":

In den letzten zwei Wochen wurde Tc Energy von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Dabei wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Gut" der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Redaktion eine "Schlecht" Empfehlung abgibt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt jedoch eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tc Energy mittlerweile auf 51,03 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 53,32 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt momentan bei 52,34 CAD, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tc Energy aktuell mit einem Wert von 23,68 überverkauft ist, was eine Einstufung von "Gut" bedeutet. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 48, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Gut".

Die Analyse von Analysten ergab, dass die Aktie der Tc Energy in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 5 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen wurde, was zu der langfristigen Einstufung "Gut" führt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", da im vergangenen Monat 1 Analyst den Titel als Gut einstufte. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 58,2 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,15 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Tc Energy die Einschätzung "Gut".