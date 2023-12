TC EnergyPrefries 1 Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "TC ENERGY Corp":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tc Energy gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt positiv.

Allerdings ergaben statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 4 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu keinen "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Tc Energy zeigte hier eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum hingegen unverändert, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.

Ein weiterer Aspekt, der betrachtet wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser zeigt an, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Tc Energy beträgt aktuell 27,98 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 31,05, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird Tc Energy daher positiv im Rahmen dieser Analyse bewertet.

Die Bewertungen von insgesamt 7 Analysten für die Tc Energy-Aktie ergaben, dass 4 Bewertungen positiv, 3 neutral und keine negativ waren. Im Durchschnitt ergibt sich also ein positives Rating für das Wertpapier. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 8,1 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Tc Energy insgesamt eine positive Bewertung basierend auf den Analyseergebnissen und den Bewertungen der Anleger und Analysten.