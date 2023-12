TC EnergyPrefries 1 Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tc Energy ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Dabei standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 6 negative und 0 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Anlegerstimmung insgesamt ergibt sich jedoch eine Bewertung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Tc Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 57,75 CAD, was ein Aufwärtspotential von 10,32 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Tc Energy-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In technischer Hinsicht ist die Tc Energy-Aktie mit einem Kurs von 52,35 CAD +6,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Tc Energy-Aktie, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus technischer Sicht.