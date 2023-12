TC EnergyPrefries 1 Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Beobachtung von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Aspekt bei der Analyse von Aktien. In den letzten Monaten hat Tc Energy eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was positiv einzustufen ist. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Tc Energy für diesen Aspekt eine gute Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich positive Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Tc Energy in den letzten Tagen. Dies ist durch 11 positive und nur zwei negative Tage ersichtlich. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Stimmungseinschätzung führt. Allerdings gab es auch mehrere Verkaufssignale, die zu einer schlechten Bewertung in dieser Hinsicht führten. Insgesamt erhält Tc Energy eine gute Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Analysten schätzen die Aktie von Tc Energy langfristig als gut ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen fielen 4 positiv, 3 neutral und keine negativ aus. Auch für den letzten Monat gab es eine neutrale Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,71 CAD, was einer positiven Einschätzung entspricht. Somit erhält Tc Energy insgesamt eine gute Bewertung auf Basis der Analystenschätzungen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für Tc Energy, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Tc Energy auf Basis von Sentiment, Anlegerstimmung, Analystenbewertungen und dem RSI eine gute Gesamtbewertung erhält.