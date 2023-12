TC EnergyPrefries 1 Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse von Aktien kann wichtige Informationen über die charttechnische Entwicklung eines Wertpapiers liefern. Ein Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tc Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass dieser aktuell 51,4 CAD beträgt. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 52,55 CAD liegt dieser Wert auf einem ähnlichen Niveau (+2,24 Prozent), was die Aktie zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 49,72 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+5,69 Prozent) und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tc Energy-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Tc Energy-RSI ergibt sich eine Ausprägung von 32,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 32,35, was eine weitere "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Analysten schätzen die Aktie der Tc Energy auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 4 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Bewertungen vor. Für den letzten Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 57,71 CAD, was einer Erwartung von 9,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Tc Energy-Aktie daher die Bewertung "Gut".

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität für die Aktie von Tc Energy hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich für die Tc Energy-Aktie somit ein "Gut"-Wert.