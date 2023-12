TC EnergyPrefries 1 Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "TC ENERGY Corp":

Das Anleger-Sentiment für Tc Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben automatische Analysen gezeigt, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale dominierten, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analysten Bewertungen für die Tc Energy-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating. Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,71 CAD, was ein Aufwärtspotential von 11,5 Prozent bedeutet. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 51,76 CAD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Tc Energy aktuell bei 57,28 liegt, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Tc Energy derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 51,34 CAD, während der Kurs der Aktie bei 51,76 CAD liegt, was einer Abweichung von +0,82 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 50,29 CAD, was einer Abweichung von +2,92 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.