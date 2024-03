TC EnergyPrefries 15 Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Tc Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 50,94 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 55,04 CAD liegt daher deutlich darüber, was einem Unterschied von +8,05 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (52,94 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+3,97 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Tc Energy-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine überwiegend negative Bewertung, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann. Zudem wurden 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionen zu Tc Energy unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Tc Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Tc Energy insgesamt 11 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Im vergangenen Monat ergab sich eine Gesamturteil von "Neutral", was auch aufgrund der Kursprognose von 56 CAD für das Wertpapier mit einem Aufwärtspotential von 1,74 Prozent "Neutral" empfohlen wird.

Insgesamt erhält Tc Energy somit in allen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.