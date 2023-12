TC EnergyPrefries 15 Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse zeigt, dass die Tc Energy-Aktie derzeit um +6,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur +1,71 Prozent, weshalb die Einstufung hier als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich jedoch eine insgesamt positive Anleger-Stimmung. In den vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt, gestützt durch 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale aus den sozialen Medien.

Bei den Analystenbewertungen ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Tc Energy-Aktie, basierend auf insgesamt 8 abgegebenen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,75 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 10,32 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Tc Energy-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.