TC EnergyPrefries 15 Aktie: Das ist erstaunlich

Die Aktie von Tc Energy hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 51,03 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 53,32 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +4,49 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 52,34 CAD, was einem Abstand von +1,87 Prozent entspricht und somit auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "guten" Bewertung führt. Allerdings wurden auch 6 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Tc Energy, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "gut" bewertet.

Die langfristige Einstufung der Aktie basierend auf Analystenbewertungen ergibt ebenfalls eine "gute" Einschätzung, da 5 Analysten die Aktie als gut, 5 als neutral und keine als schlecht eingestuft haben. Auch die kurzfristige Einstufung basierend auf den Studien des letzten Monats ergibt eine "gute" Bewertung, da 1 Analyst die Aktie als gut, keine als neutral und keine als schlecht eingestuft hat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,15 Prozent bedeutet. Aufgrund der Bewertungen der Analysten ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Aktie als "gut".