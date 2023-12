TC EnergyPrefries 15 Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse von Tc Energy-Aktien ergibt gemischte Bewertungen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 51,44 CAD, was einer geringen Abweichung vom aktuellen Schlusskurs von 52 CAD entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 49,48 CAD, was zu einem guten Rating führt, da der Schlusskurs darüber liegt.

Die Analysteneinschätzung ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die meisten Analysten die Aktie von Tc Energy als neutral einstufen. Die durchschnittliche Kursziel-Prognose der Analysten liegt bei 57,75 CAD, was einer Erwartung von 11,06 Prozent entspricht und somit zu einer guten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich positive Veränderungen. Die Anlegerstimmung war überwiegend positiv, und auch die Diskussion in den sozialen Medien war hauptsächlich positiv ausgerichtet. Dies führt zu einer guten Einschätzung des Sentiments. Allerdings wurden auch mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Hinsicht führt.

Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine gute Anlegerstimmung für Tc Energy-Aktien, obwohl die technische Analyse und die Anzahl der Verkaufssignale gemischte Bewertungen ergeben.