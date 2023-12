TC EnergyPrefries 15 Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Analyse der Aktie von Tc Energy zeigt interessante Entwicklungen im Hinblick auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 51,36 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 53,39 CAD lag. Dies entspricht einem Unterschied von 3,95 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich hingegen eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt interessante Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI weist darauf hin, dass Tc Energy momentan überverkauft ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass weder Überkauf noch Überverkauf vorliegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten vor allem positive Themen, was zu einer positiven Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer negativen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Aktie von Tc Energy.