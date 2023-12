TC EnergyPrefries 15 Aktie: Gut oder schlecht?

Die Analysten bewerten die Aktie von Tc Energy auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten lagen 4 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Auch die zuletzt abgegebenen Bewertungen für die Aktie ergaben eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,75 CAD, was einer Erwartung von 11,06 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 52 CAD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Tc Energy-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 39,66 Punkten, was auf eine neutral Bewertung hindeutet. Der RSI25 weist ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin, da er bei 33,33 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tc Energy-Aktie auf Basis des längerfristigen gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält, da der aktuelle Kurs nahe dem Durchschnitt liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Tc Energy eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Zusammengefasst erhält Tc Energy für diesen Aspekt eine "Gut"-Bewertung.