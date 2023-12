TC EnergyPrefries 15 Aktie: Eine Gewinnchance?

Die technische Analyse der Tc Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 51,4 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 52,55 CAD liegt in ähnlicher Höhe, mit einem Unterschied von +2,24 Prozent. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 49,72 CAD, was einen Anstieg von +5,69 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv für Tc Energy. In den letzten Tagen gab es 11 positive und nur zwei negative Tage, mit einem neutralen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Insgesamt erhält Tc Energy eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tc Energy liegt bei 32,69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 32,35, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität für die Aktie von Tc Energy, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Tc Energy somit als "Gut"-Wert eingestuft.