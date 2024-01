TC EnergyPrefries 15 Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Anlegerstimmung bezüglich Tc Energy ist überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es 13 positive und nur einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte.

Allerdings zeigt die Anzahl der Verkaufssignale in den Optimierungsprogrammen ein gemischteres Bild. Die Mehrheit der Signale lautet "Schlecht", was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Tc Energy von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse führt der Relative Strength-Index (RSI) zu einer neutralen Einstufung von 57,28. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,83 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +0,82 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält Tc Energy somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.