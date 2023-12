TC EnergyPrefries 11 ist zurück!

Die technische Analyse der Tc Energy-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 51,44 CAD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 49,48 CAD liegt. Der Schlusskurs von 52 CAD liegt somit über dem kurzfristigen Durchschnitt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Tc Energy-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tc Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (39,66 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (33,33 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich eine positive Veränderung des Stimmungsbildes und eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Daher wird Tc Energy auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.