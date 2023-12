TC EnergyPrefries 11 Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp.":

Die Anleger von Tc Energy können sich überwiegend über positive Stimmungen freuen, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. In den letzten Tagen gab es insgesamt 11 positive Tage, während es nur zwei negative Tage und an einem Tag keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Tc Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Tc Energy in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tc Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, während die Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tc Energy-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten schätzen die Aktie von Tc Energy langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 4 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Auch die kurzfristigen Analysen führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,71 CAD, was einer Erwartung von 9,83 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Tc Energy daher eine positive Gesamtbewertung.