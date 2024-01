TC EnergyPrefries 11 Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp.":

Die Analystenbewertung für die Tc Energy-Aktie auf langfristiger Basis wird als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet. Jedoch ergab eine jüngere Analyse ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 "Gut", 1 "Neutral", 0 "Schlecht") für das Tc Energy-Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,71 CAD, was einer Erwartung von 11,5 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 51,76 CAD liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tc Energy eingestellt waren. Es gab 13 positive und nur einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Tc Energy von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tc Energy liegt bei 57,28, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,83 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt neutral. Daher wird die Tc Energy-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.