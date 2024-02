TC EnergyPrefries 11 Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Analystenbewertung für die Tc Energy Aktie zeigt sich insgesamt positiv. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten erhielt die Aktie 5 positive, 5 neutrale und keine negativen Bewertungen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, basierend auf den Studien des vergangenen Monats.

Das durchschnittliche Kursziel für die Tc Energy Aktie liegt bei 58,2 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,15 Prozent entspricht. Dies bestätigt die Einstufung als "Gut" durch die Analysten. Die technische Analyse zeigt, dass die Tc Energy Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 23,68 als überverkauft gilt, was als positives Signal gewertet wird. Der RSI25-Wert von 48 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine stabile Stimmung für die Tc Energy Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Dennoch wurden auch 6 negative Signale identifiziert, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für die Tc Energy Aktie.