TC EnergyPrefries 11 Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Tc Energy-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 51,36 CAD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 53,39 CAD (+3,95 Prozent Unterschied), was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wurde auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (50,13 CAD) lag über dem gleitenden Durchschnitt (+6,5 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Tc Energy-Aktie eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 27,98 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Tc Energy-Aktie momentan überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,05, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie als neutral eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um die Tc Energy-Aktie ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich daher eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.