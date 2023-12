TC BioPharm Holdings Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Tc Biopharm in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte rote Signale, und daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Für Tc Biopharm wurde deutlich mehr als üblich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tc Biopharm. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 99,29 Punkte, was bedeutet, dass Tc Biopharm derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Tc Biopharm weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Tc Biopharm derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 160,67 USD, während der Kurs der Aktie (2,274 USD) um -98,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 42,96 USD um -94,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" aufgrund der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben Tc Biopharm auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den vergangenen zwei Tagen haben Nutzer der sozialen Medien vor allem negative Themen rund um Tc Biopharm aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Schlussfolgerung, dass Tc Biopharm in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" bewertet werden muss.