TC BioPharm Holdings Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tc Biopharm als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und gibt eine Kennziffer zwischen 0 und 100 aus. Für die Tc Biopharm-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 90,04 und ein RSI25-Wert von 92,74. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Einstufung des Gesamtrankings auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt ebenfalls eine negative Bewertung für die Tc Biopharm-Aktie. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 169,17 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,58 USD liegt, was zu einer Abweichung von 98,47 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 45,8 USD liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit mehr Tagen, an denen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch verbessert, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen in den letzten Monaten hat zugenommen. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen erhält die Tc Biopharm-Aktie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Tc Biopharm-Aktie derzeit neutral bis schlecht bewertet wird, jedoch positive Entwicklungen im Anleger-Sentiment zu verzeichnen sind.