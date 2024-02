TC BioPharm Holdings Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmung an den Aktienmärkten wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmungslage. Eine Analyse von Tc Biopharm auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare größtenteils negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Tc Biopharm in den sozialen Medien. Es zeigt sich weder eine übermäßig positive noch negative Tendenz. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen momentan stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger über Tc Biopharm diskutiert als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Tc Biopharm-Aktie sowohl für den Zeitraum von sieben Tagen (RSI7) als auch für 25 Tage (RSI25) eine "Neutral"-Empfehlung zu. Der RSI7-Wert liegt bei 40,49 und der RSI25-Wert bei 64,03, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Tc Biopharm-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 79,98 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,21 USD um -98,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,75 USD entspricht einer Abweichung von -56 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.