TC BioPharm Holdings Aktie: Jetzt knallt es!

Die Tc Biopharm Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,09 USD gehandelt, was einem Rückgang von -48,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Differenz zum GD200 jedoch -98,54 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Die Bewertung von Aktienkursen beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Informationen zu Tc Biopharm durchsucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Tc Biopharm diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tc Biopharm beträgt derzeit 73,12 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tc Biopharm in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat kontinuierlich verbessert, weshalb dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tc Biopharm-Aktie daher ein "Gut"-Rating.