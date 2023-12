TC BioPharm Holdings Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktie von Tc Biopharm wird sowohl aus sentimentalen als auch aus praktischen Gründen als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer negativen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einstufung führte. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls ein negatives Bild wider, da in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen und Themen zur Aktie aufgetaucht sind. Insgesamt ergibt sich daraus die Einschätzung, dass die Aktie von Tc Biopharm aus Anlegersicht als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Während der RSI für die Tc Biopharm eine neutrale Bewertung erhält, weist der RSI25 auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Tc Biopharm sowohl aus sentimentalen als auch aus praktischen Gründen als "Schlecht" eingestuft wird.