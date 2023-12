TCS Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Eine technische Analyse der TCS-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 52,05 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit 26,078 USD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -49,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 40,68 USD unter dem letzten Schlusskurs (-35,89 Prozent Abweichung). Somit wird die TCS-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für TCS liegt aktuell bei 18,05 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 45,18, was bedeutet, dass TCS weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das TCS-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen rund um TCS in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was auch die Anlegerstimmung widerspiegelt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die TCS-Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daher wird auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.