TCS Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Tcs-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 12, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 23,61 eine Überverkaufssituation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tcs-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum sind ebenfalls wichtige Faktoren bei der Bewertung eines Wertpapiers. In Bezug auf Tcs weist die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Tcs in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Tcs bei 0,01 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,0184 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +84 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,01 USD und einem Abstand von +84 Prozent eine positive Bewertung. Insgesamt erhält die Tcs-Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.