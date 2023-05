TCO Certified: Anhaltend starkes Wachstum bei nachhaltigeren IT-Produkten

Stockholm (ots/PRNewswire) -Unternehmen und Einkäufer sind zunehmend darauf bedacht, dem Thema Nachhaltigkeit bei ihrer Beschaffung Priorität einzuräumen. In der Folge wächst auch das Interesse an nachhaltigeren IT-Produkten zusehends. Im März dieses Jahres wurde eine Rekordanzahl von Produkten entsprechend den Kriterien der Nachhaltigkeitszertifizierung TCO Certified zertifiziert. Mit der zunehmenden Zahl zertifizierter Produkte können Einkäufern einfacher eine nachhaltigere Entscheidung treffen.IT-Produkte tragen in bedeutendem Umfang zu den weltweiten Treibhausgasemissionen bei. Durch Verbesserungen beim Design, der Herstellung, der zugrundeliegenden Technologie und dem Nutzerverhalten ist es jedoch möglich, Auswirkungen zu begrenzen. TCO Certified ist weltweit die führende Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte und ein bedeutendes Instrument für Einkäufer und Einkaufsorganisationen, nachhaltiger zu werden. Die Nachfrage nach nachhaltigeren IT-Produkten ist ungebrochen. Je mehr Einkäufer weltweit nach nachhaltigen Kriterien fragen, desto stärker ist das ein Signal an die IT-Branche, sich stärker dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen – die Zahl der neu zertifizierten Produkte liefert einen Beleg für den Erfolg dieser Forderung.Nicht weniger als 122 neue Produktmodelle wurden im März zertifiziert. Dies markiert seit der Einführung von TCO Certified, Generation 9, einen neuen Spitzenwert für einen einzelnen Monat. Die 122 Produktmodelle stammen von zehn verschiedenen Markenherstellern. Displays und Notebooks sind dabei die beliebtesten Produktkategorien, gefolgt von Desktop-Computern und Headsets. Insgesamt gibt es nun rund 4.000 Produkte, die nach TCO Certified zertifiziert sind.„Das ist eine gute Nachricht für alle, die sich tatsächlich für mehr Nachhaltigkeit entscheiden wollen", sagt Sören Enholm, CEO von TCO Development, der Organisation hinter TCO Certified. „Um diese Zertifikate zu ermöglichen, bedarf es zur Entwicklung der Kriterien mehr als 10.000 Stunden pro Jahr. Darüber hinaus wenden akkreditierte Experten jedes Jahr mehr als 20.000 Stunden dafür auf, Produkttests und Assessments der Lieferkette durchzuführen, um die Einhaltung der Kriterien zu gewährleisten und das Risiko von Greenwashing zu verringern."Alle zertifizierten Produkte und Informationen über sie lassen sich im Product Finder (https://www.tcocertified.com/product-finder/) von TCO Certified schnell auffinden. Außerdem ist eine Beta-Version des Report Generators (https://www.tcocertified.com/report-generator/) verfügbar. Dieser hilft Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsauswirkungen – einschließlich des CO2-Fußabdrucks – von Produkten abzuschätzen, sofern sie TCO Certified als Spezifikation bei der Beschaffung von IT-Hardware verwenden.press@tcodevelopment.comPressekontakt:Dennis Svärd, Global PR Manager+46 704 804 094press@tcodevelopment.comDie Organisation hinter der Nachhaltigkeitszertifizierung TCO Certified ist TCO Development. Die Vision der Organisation besteht darin, dass alle IT-Produkte einen ökologisch und sozial nachhaltigen Lebenszyklus haben sollten. Wissenschaftlich fundierte Kriterien und eine unabhängige Überprüfung der Einhaltung helfen TCO Development dabei, den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen und zu beschleunigen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2068856/Continued_strong_growth_for_more_sustainable_IT_products.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2068857/TCO_Certified_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tco-certified-anhaltend-starkes-wachstum-bei-nachhaltigeren-it-produkten-301815858.htmlOriginal-Content von: TCO Certified?, übermittelt durch news aktuell