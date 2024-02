TCL zwei Jahre in Folge als globale Top-2-TV-Marke eingestuft

Hongkong (ots/PRNewswire) -TCL Electronics, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, wurde vom Marktforschungsunternehmen Omdia erneut als globale Top 2 TV-Marke ausgezeichnet.Laut dem Global TV Sets Report 2023 von Omdia hat TCL seine zweite Position auf dem globalen TV-Markt nach Marken das zweite Jahr in Folge gehalten, mit insgesamt 25,26 Millionen ausgelieferten TV-Geräten, was einem Marktanteil von 12,5 % entspricht. Dieser Erfolg ist zum Teil auf die erfolgreichen Premium-TV-Angebote des Unternehmens zurückzuführen, zu denen auch eine Serie von Mini-LED-Fernsehern gehört, die 2023 eingeführt wurde. Dieses Produktsegment hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erfahren und erfreut sich nach wie vor einer bemerkenswerten Marktnachfrage.Mit dem Ziel, sein Premium-TV-Produktportfolio zu erweitern und zu verbessern, brachte TCL 2019 den weltweit ersten Mini-LED-Fernseher auf den Markt und war damit auch das erste Unternehmen, das Mini-LED-Fernseher in Massenproduktion herstellte. Mit seinen zahlreichen proprietären Mini-LED-Technologien und leistungsstarken Algorithmen bietet TCL mit seinen Fernsehern eine unvergleichliche Anzeigequalität und ein erstklassiges Seherlebnis.TCL hat im vergangenen Jahr auch eine Reihe von Mini-LED-Fernsehern mit einer Größe von 98 Zoll und mehr auf den Markt gebracht. Auf der CES 2024 wurde der weltweit größte 115-Zoll-QD-Mini-LED-Fernseher mit über 20.000 lokalen Dimmzonen und einer Spitzenhelligkeit von 5.000 nits erstmals in Nordamerika vorgestellt.Auch 2024 wird TCL die Messlatte für Mini-LED-TV-Technologien immer höher legen und mit seinen Innovationen Nutzer auf der ganzen Welt zu Höchstleistungen inspirieren.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Marke der Unterhaltungselektronik und führend in der weltweiten Fernsehbranche. TCL ist heute in mehr als 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten, Datenbrillen (Smart Glasses) bis hin zu kommerziellen Displays reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2348546/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-zwei-jahre-in-folge-als-globale-top-2-tv-marke-eingestuft-302073442.htmlPressekontakt:Savi Chen,savi.chen@bcw-global.comOriginal-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuell