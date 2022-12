Hongkong (ots/PRNewswire) -TCL, führendes Unternehmen für Verbraucherelektronik, bestätigt seine Marktführerschaft als zweitgrößte Marke für LCD-Fernseher weltweit im Jahr 2022, wie aus dem OMDIA-Bericht „Global TV Sets" hervorgeht. TCL Electronics wurde mit zwei CES® 2023 Innovation Awards für seine TCL Mini-LED-4K-Fernseher 75C935 und TCL Mini-LED-4K-Fernseher 75C835 ausgezeichnet. Beide Produkte wurden von der Jury für ihr Design und ihre technischen Eigenschaften ausgezeichnet und gehören damit zu einer Spitzengruppe von Produkten, die diese Auszeichnung erhalten haben.TCL feiert den Geschäftserfolg und die Auszeichnungen im Jahr 2022 mit der Einführung eines Geschenkleitfadens, der den Verbrauchern dabei helfen soll, ihr Home-Entertainment zu verbessern und in dieser Weihnachtszeit eine fantastische festliche Atmosphäre zu schaffen. Für ein witziges Thema ließ sich das Unternehmen von seinen vier Fußball-Markenbotschaftern und ihren unglaublichen Fähigkeiten inspirieren und nutzte dann seine Kreativität und Fantasie, um die besten TCL-Fernseher und -Geräte zusammenzustellen. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Geschenkleitfaden für die Festtage.RODRYGO TCL C835 Mini-LED-TVDer brasilianische Stürmer ist immer wieder spannend zu beobachten und zeichnet sich durch sein schnelles Spiel bzw. seine schnellen Reaktionen aus. Hervorragende Leistungen in Fußballspielen haben ihm Millionen von Fans auf der ganzen Welt eingebracht.Ein Alleskönner, der in jeder Umgebung ein hervorragendes Fernseherlebnis bietet. Dieser 4K-Mini-LED-Fernseher mit 144 Hz und QLED-Technologie sorgt für eine außergewöhnliche Lichtsteuerung, lebendige Farben, einen hohen Kontrast und erstaunliche Details. Er wird durch Dolby Atmos und ein 2.1-Soundsystem ergänzt und überzeugt mit Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR, Freesync Premium, TCL Game Bar und der Unterstützung von HDR-Formaten (einschließlich HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ). Die C83-Serie umfasst den 65C835, den EISA Best Premium Mini-LED-Fernseher 2022–2023.RAPHAEL VARANETCL C635 QLED-FernseherDer angesehene Verteidiger war maßgeblich am Erfolg der französischen Nationalmannschaft beim jüngsten Weltfußballturnier beteiligt und zeichnet sich durch seine präzise Ballkontrolle aus. Überlegt und aufmerksam reagiert er immer schnell und effektiv.Der TCL C635 QLED-Fernseher ist ein reaktionsschneller Fernseher mit intelligenten Google-TV-Funktionen und ein Geschenk, das die Lieblingsunterhaltung noch besser macht. Dieser 4K-Fernseher mit 120 Hz bietet hervorragende Helligkeit und Farben sowie eine exzellente Audioqualität durch die Quantum-Dot-Technologie und sein modernes Soundsystem für Filme, Fernsehen, Video-Streaming und Spiele. Nutzer können sich über Google Duo mit ihren Liebsten verbinden und mit dem Befehl „OK Google" mehrere Plattformen steuern. Der C635 QLED-Fernseher mit seinem schlanken, rahmenlosen Design wird in dieser festlichen Jahreszeit in jedem Raum fantastisch aussehen.PHIL FODENTCL P735 Google-TVEin außergewöhnlich junger, englischer Mittelfeldspieler, der für sein dynamisches Spiel und seine Fähigkeit bekannt ist, Gegner mit zahlreichen Strategien und beeindruckenden Talenten zu täuschen.Der TCL P735 Google-Fernseher hat ein unglaublich lebendiges TV-Display mit zahlreichen herausragenden Funktionen, um Familie und Freunde zu beeindrucken. Er bietet auch unendlich viele Unterhaltungsoptionen und ein beeindruckendes Fernseherlebnis. Dieser TCL-Fernseher kombiniert Dolby Vision, HDR10 und 60 Hz Motion Clarity für detaillierte und klare 4K-HDR-Bilder. Hinzu kommen Funktionen wie Game Master, HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode) und Unterstützung für die neuesten HDR-Formate Dolby Vision und Dolby Atmos. Das zeitgemäße rahmenlose Design präsentiert in dieser Weihnachtszeit alle Inhalte, die man sich nicht entgehen lassen sollte.Verbessern Sie das KlangerlebnisSie suchen etwas Besonderes? Ob Sie eine festliche Playlist teilen, einen Film ansehen oder spielen – in Verbindung mit diesen Fernsehern sorgen die neuesten Soundbars von TCL für einen außergewöhnlichen Klang und ein wunderbares, immersives Erlebnis.Die komplexe 3.1-Kanal-Soundbar P733W mit kabellosem Subwoofer, die in diesem Jahr als Ergänzung zu den TCL-Fernsehern der P73-Serie auf den Markt kam, bietet 3D-Surround-Sound für ein intensives und multidimensionales Audioerlebnis. Gleichzeitig liefert Dolby Audio einen satten, klaren und kraftvollen Klang.Das TCL X937U mit RAY•DANZ-Technologie ist die Vorzeige-Soundbar von TCL. Das elegante Gerät mit 7.1.4-Kanälen schafft eine hervorragende Hörumgebung, und die exklusive RAY DANZ-Technologie von TCL sorgt für eine natürlichere, breite Tonwiedergabe.PEDRI TCL FreshIN-KlimaanlageEin herausragender junger spanischer Fußballspieler, der jedes Spiel lebendig macht. Er reagiert schnell, schafft Chancen für sein Team und ist ein leistungsstarker Mittelfeldspieler.Um das Zuhause für die Weihnachtszeit einladend zu gestalten, bringt FreshIN frische Luft und Vitalität in jeden Raum. Unabhängig davon, ob ein kühlerer oder wärmerer Raum für Abendessen, Filmabende oder andere Treffen geschaffen werden soll – die FreshIN-Klimaanlage reagiert immer effektiv, um die Raumtemperatur dank ihrer sanften Brise ausgeglichen und komfortabel zu halten. Für die hocheffiziente Luftreinigung werden QuadruPuri-Filter mit vier verschiedenen Filterschichten verwendet.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein wachstumsstarkes Unternehmen für Verbraucherelektronik und ein führender Akteur in der globalen Fernsehbranche. Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Verbraucherelektronikprodukten, die von Fernseh- und Audiogeräten bis hin zu Smart-Home-Technik reichen. Besuchen Sie die TCL-Homepage unter https://www.tcl.com (https://protect-eu.mimecast.com/s/Ws9-CX7EDTXVg1xDI6I1Vu?domain=tcl.com).