TCL präsentiert den weltweit größten QD-Mini-LED-Flachbildschirm mit 115 Zoll und ein integriertes Hotel-TV-System sowie weitere intelligente Lösungen auf der ISE 2024

Barcelona (ots/PRNewswire) -TCL Electronics, eine führende Unterhaltungselektronik-Marke und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, stellte heute auf der Integrated Systems Europe (ISE 2024) seine vielfältigen Produkte und intelligenten Lösungen für Smart Office-, Smart Retail- und Smart Hotel-Anwendungen vor. Die neuesten Innovationen, darunter der weltweit größte QD-Mini-LED-Flachbildschirm mit 115 Zoll, Digital Signage-Displays und interaktive Hotel-TV-Systeme, sind Beispiele für die Leistungsfähigkeit der vertikal integrierten Lieferkette von TCL.Der weltweit größte QD-Mini-LED-Flachbildschirm mit 115 ZollUnter den vorgestellten Produkten präsentierte TCL den weltweit größten QD-Mini-LED-Flachbildschirm mit einer Diagonale von 115 Zoll, der speziell für Büroumgebungen entwickelt wurde. Der 115-Zoll-QD-Mini-LED-Flachbildschirm von TCL ist mit der weltweit führenden QD-Mini-LED-Technologie ausgestattet und verfügt über mehr als 20.000 lokale Dimmzonen. Er deckt 97 % der DCI-P3-Farbskala ab und liefert naturgetreue Farben und mehr Details. Die außergewöhnliche Gleichmäßigkeit der Bildschirmhelligkeit verhindert Flecken oder dunkle Bereiche auf dem Bildschirm und garantiert eine bessere Sichtbarkeit von Präsentationsmaterialien mit Bildern und Text.Das Display ist mit TCLs proprietären Algorithmen und einem leistungsstarken Quad-Core M2-Prozessor ausgestattet, um die Bildqualität auf Pixelebene in verschiedenen Dimensionen wie Farbgenauigkeit, Sättigung, Textklarheit und -schärfe zu optimieren. Er verfügt über eine adaptive Helligkeitsregelung, um den unterschiedlichen Anforderungen am Arbeitsplatz bei allen Lichtverhältnissen gerecht zu werden. Darüber hinaus wurde er vom TÜV Rheinland für sein flimmerfreies und blaulichtarmes Seherlebnis zertifiziert, das die Augen bei langem Betrachten des Bildschirms schont.Das Produkt wurde speziell für Screen-Sharing und virtuelle Meetings optimiert. Der 4K Type-C Bildschirm der nächsten Generation ermöglicht schnellere und stabilere Verbindungen. Außerdem unterstützt er gleichzeitige Hotspot-Verbindungen für Screen Sharing-Anwendungen und WiFi-Netzwerkverbindungen über ein Dual-WiFi-Netzwerk, was ein zuverlässigeres und schnelleres Benutzererlebnis gewährleistet.Der leistungsstarke Quad-Core M2-Prozessor, kombiniert mit einem maßgeschneiderten System für Business-Meetings, verspricht Effizienz und Zuverlässigkeit bei Videokonferenzen und Stabilität bei der Ausführung einer Vielzahl von Anwendungen. Intuitives Benutzerschnittstellen-Design, integrierte Videokonferenz-Apps und HiFi-Lautsprecher sorgen für ein äußerst komfortables Konferenzerlebnis mit sauberem und klarem Klang – selbst in großen Konferenzsälen.Die Display-Modellreihe, die auch in 98, 75 und 55 Zoll erhältlich ist, verfügt über die NXTPAPER-Technologie von TCL, die besonders augenschonend ist und ein insgesamt verbessertes digitales Seherlebnis ermöglicht.Digital Signage-Displays für professionelle AnwendungenDarüber hinaus präsentierte TCL Digital Signage in verschiedenen Größen und für unterschiedliche Szenarien, wobei insbesondere das 98-Zoll-Digital Sign und TCL Eshow, das selbstentwickelte Content Management System (CMS) des Unternehmens, vorgestellt wurden. Die Digital Signage-Lösungen von TCL zeichnen sich durch eine hohe Auflösung, blendfreie Panels, einen Betrachtungswinkel von 178°, ein schlankes Design und ihre Eignung für einen 24/7-Betrieb aus. Sie können sowohl im Hoch- als auch im Querformat an der Wand befestigt werden. Darüber hinaus bietet die in die Signage Displays integrierte TCL Eshow-Software die Möglichkeit, Inhalte zu erstellen, zu veröffentlichen und zu überwachen, so dass Benutzer Inhalte und Geräte einfach auf einer einheitlichen Plattform verwalten können.Gut integriertes Hotel-TV-SystemTCL präsentierte auch sein selbst entwickeltes AOSP Hotel TV System, eine gut integrierte Hotel-TV-Lösung. Mit seinem speziellen Hotelsteuerungsmodus erleichtert dieses professionelle System der Hotelverwaltung die Pflege und Aktualisierung der Inhalte seines CMS und der voreingestellten TV-Funktionen. Um die Marketingkampagnen und die Markenpräsentation von Hotels zu verbessern, ermöglicht das System die Erstellung von personalisierten Fotos auf Content Boards, die auf die Bedürfnisse der Hotels zugeschnitten sind. Andererseits können Hotelgäste Live-TV-Programme und Inhalte aus IPTV-Anwendungen von Drittanbietern sehen und eine private und sichere Eins-zu-Eins-Bildschirmspiegelung nutzen.Darüber hinaus stellte TCL mehrere IFPD-Produkte für ODM vor, darunter seine Flaggschiff-Serie, die auf der QD-Mini-LED-Technologie basiert, und die Ultrabreitbild-Serie mit 105 Zoll. Derzeit verfügt das Unternehmen über mehrere Produktionszentren weltweit, die in der Lage sind, Full-Size-Displayprodukte mit Bildschirmdiagonalen von 23 bis 115 Zoll herzustellen. Mit Unterstützung seiner digitalen intelligenten Fabriken ist TCL in der Lage, die vielfältigen Anforderungen seiner Kunden weltweit zu erfüllen.Der Messestand von TCL auf der ISE 2024 Datum: 30. Januar – 2. Februar 2024Ort: Fira Barcelona Gran Via, Halle 2, 2C100 und 2D200Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Marke der Unterhaltungselektronik und führend in der weltweiten Fernsehbranche. 