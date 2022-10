TCL gibt eine spannende Zusammenarbeit mit TCL-Markenbotschafterin Shyla Heal bekannt, um die Plattform #TCLForHer hervorzuheben und Frauen dazu zu inspirieren, wahre Größe neu zu definieren

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Hongkong (ots/PRNewswire) -Heute startet TCL Electronics (1070.HK), ein wichtiger Akteur in der globalen Fernseh- und Unterhaltungselektronikbranche, eine neue Phase seiner globalen Kampagne #TCLForHer, einem selbsttragenden, inspirierenden Ökosystem, in dem Frauen über die TCL-Plattform andere Frauen dazu inspirieren und ermutigen, wahre Größe neu zu definieren.* Bitte klicken Sie auf diesen Link (https://drive.google.com/file/d/1ZjGBKY2Kx8ULZPLNzbW6q1a4Z9aWYjWi/view?usp=sharing) , um ein hochauflösendes Bild zu erhaltenTCL ist der Ansicht, dass die Erschließung des wahren Potenzials jedes Mädchens und jeder Frau eine entscheidende Rolle bei der Lösung vieler der globalen Probleme spielt, mit denen wir heute konfrontiert sind, und dass Technologie Frauen befähigen und Veränderungen vorantreiben kann.Durch die spannende neue Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden Basketball-Star und der TCL-Markenbotschafterin Shyla Heal bringt die führende Elektronikmarke die Kampagne #TCLForHer und ihre eigene offizielle Website (https://www.tcl.com/global/en/tcl-for-her) zu einem breiteren Publikum.TCL-Markenbotschafterin Shyla Heal definiert neu, was wahre Größe istWie TCL strebt Shyla immer nach höchster Qualität und möchte zu wahrer Größe inspirieren. Shyla wurde 2020 zur australischen Jugendspielerin des Jahres gekürt und spielt derzeit für das Basketball-Team Sydney Uni Flames. Sie hat Erfolg zu ihren eigenen Bedingungen erreicht, was sie zur perfekten Partnerin für diese TCL-Kampagne macht.„Wahre Größe besteht darin, authentisch zu sein, wirklich ich selbst zu sein, mit allem Guten, allem Schlechten und allem, was dazwischen liegt. Ich verstelle mich nicht und ich muss nicht jemand anderes sein. Jeder hat seine eigene Größe. Du musst dir selbst treu sein. Sei echt. Das ist persönliche Größe", sagt Shyla Heal.TCL baut Dynamik auf, um Frauen zu befähigenTCL setzt sich seit langem dafür ein, die Befähigung und persönliche Entwicklung von Mädchen und Frauen weltweit durch eine Vielzahl von Initiativen zu fördern. Als globaler Partner der FIBA International Basketball Federation wurde TCL im Jahr 2020 zum globalen Werbepartner des Programms „Her World, Her Rules" der FIBA, um Basketball für Frauen und Mädchen zu bewerben. Durch verschiedene Aktivitäten, die in Partnerschaft mit nationalen Verbänden weltweit durchgeführt wurden, ermutigte das Programm Frauen und Mädchen, Selbstvertrauen zu entwickeln, und erhöhte außerdem die Anzahl von Spielerinnen. TCL engagiert sich auch dafür, junge Frauen zu fördern und ihre Ambitionen durch die Huameng Foundation zu unterstützen. Die Huameng Foundation finanziert eine Reihe von frauenorientierten Programmen und Bildungsinitiativen, darunter eine, die 600 jungen Frauen aus benachteiligten Familien den Abschluss einer weiterführenden Schule und von tertiärer Bildung ermöglicht.TCL ist der Ansicht, dass Technologie ein großer Ausgleichsfaktor in unserer Gesellschaft sein kann, mit dem Potenzial, unfaire Vorurteile weiter zu hinterfragen und Erwartungen zu steigern. Geschichten auf der TCLForHer-Plattform enthüllen die Weisheit von Frauen, die ihren eigenen Weg gehen, wie sie die Regeln ändern, und sie stellen die Frauen vor, die sie inspirieren. TCL wird außerdem Geschichten über den Mut und die Belastbarkeit von Frauen angesichts von Schwierigkeiten erzählen und wie sie ihren Zielen und Werten treu bleiben. Frauen lernen aus der Perspektive von anderen Frauen und gewinnen wertvolle Erkenntnisse für die Selbstentdeckung. #TCLForHer teilt die Leidenschaft von Frauen, wahre Größe neu zu definieren.Wahre Größe neu definieren, für die gute SacheTCL steht seit Jahrzehnten an der Spitze der Innovation und liefert hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die die Art und Weise verbessern, wie wir leben, und die zu wahrer Größe inspirieren. Das Unternehmen wird sein Engagement für die Befähigung von Frauen und Mädchen weltweit durch seine innovativen Technologien und weitreichenden Initiativen und Kampagnen, die Bildung, Sport und die Verbesserung aller Aspekte des Lebens von Frauen umfassen, weiter stärken. Indem Mädchen und Frauen dabei unterstützt werden, ihre Einzigartigkeit zu erkunden und ihre Leidenschaften zu verfolgen, versetzt TCL sie in die Lage, ihr wahres Selbst zu entdecken, ihren wahren Wert zu verstehen und wahre Größe zu ihren eigenen Bedingungen neu zu definieren.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein wachstumsstarkes Unternehmen für Verbraucherelektronik und ein führender Akteur in der globalen Fernsehbranche. Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Verbraucherelektronikprodukten, die von Fernseh- und Audiogeräten bis hin zu Smart-Home-Technik reichen. 