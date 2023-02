TCL bekräftigt seine Entschlossenheit für das Smart-Manufacturing im Bereich High-End-Klimaanlagen

Hongkong (ots/PRNewswire) -TCL, einer der führenden Akteure in der globalen Fernsehbranche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, gibt den Abschluss von Phase I des TCL Wuhan Intelligent Industrial Park bekannt. Gleichzeitig wird das Unternehmen seine Bemühungen im Bereich Smart-Manufacturing für die Herstellung von Premium-Klimaanlagen mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 6 Millionen Einheiten verdoppeln.Der TCL Wuhan Intelligent Industrial Park für Klimaanlagen ist ein dreiphasiges Projekt im Wert von 497 Millionen USD. Auf einer Fläche von bis zu 390.000 Quadratmetern umfasst der Park eine komplette Lieferkette für Klimaanlagen – Forschung und Entwicklung, Smart-Manufacturing und Smart-Logistik – von der aus die hochwertigen Klimaanlagen von TCL in über 160 Märkte weltweit exportiert werden.Sechzig Prozent der Produktionsautomatisierung des Parks wird von TCL entwickelt. Der Park wird durch die Digitalisierung getrieben und beinhaltet die Anwendung von AIoT, Big Data und maschinellem Lernen, um die Betriebseffizienz und Produktqualität zu steigern und die Kosten zu senken.Neben der Anwendung von Smart-Technologien schafft TCL auch eine nachhaltige Grundlage für den gesamten Herstellungsprozess. Der Park wird zu einem großen Teil mit Solarenergie betrieben, die von einem EMS (Energiemanagementsystem) überwacht und von einem intelligenten Wasserversorgungssystem gespeist wird, um sowohl den Energieverbrauch als auch die Kohlenstoffemissionen auf einem nachhaltigen Niveau zu halten.TCL stellt seit mehr als 20 Jahren hochwertige Klimaprodukte her und verfügt über ein weltweites Produktionsnetzwerk – 10 Produktionsstätten in China, Brasilien und Indonesien – mit einer Gesamtkapazität von mehr als 30 Millionen Einheiten. TCL-Klimageräte wie Fresh Air 1.0, Gentle Cool, Elite und Q-Series sind in vielen Ländern erhältlich.TCL sorgt nicht nur für spürspare Frische, seine mit dem Red Dot ausgezeichneten Klimaanlagen verfügen über ein modernes Design, das sich dezent in Ihre Inneneinrichtung einfügt.Auf der CES 2023 stellte TCL die zweite Generation der TCL Fresh Air AC Technologie vor. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimageräten, welche die Luft im Haus umwälzen, transportiert das proprietäre FreshIN+ Frischluftsystem von TCL dank seines leistungsstarken Luftmotors die Frischluft mit einer Kapazität von bis zu 60 Kubikmetern pro Stunde von draußen nach drinnen und erhöht so den Sauerstoff- und Feuchtigkeitsgehalt.Mit dem neuesten Upgrade bringt die TCL Fresh Air Technology die Luftqualität auf die nächste Stufe. Seine proprietäre Zirkulationstechnologie nimmt nicht nur frische Außenluft auf, sondern gibt auch verbrauchte Innenluft ab – genau wie beim Atmen.Zusätzlich zu den bereits leistungsstarken Frischluftfunktionen erkennt der integrierte Sensor die Konzentrationen von TVOC (Total Volatile Organic Compound) in der Luft und zeigt die Ergebnisse in der „dynamischen Anzeige der Luftqualität" in Echtzeit an.Um mehr über die Verfügbarkeit von TCLTCL-Klimanlagen in Ihrer Region zu erfahren, wenden Sie sich an die nächstgelegene TCL-Niederlassung oder kontaktieren Sie uns über die sozialen TCL-Medien.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics ist ein wachstumsstarkes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und ein führender Akteur in der globalen Fernsehbranche. Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Produkten der Unterhaltungselektronik, die von Fernseh- und Audiogeräten bis zu Smart-Home-Technik reichen. https://www.tcl.com. Besuchen Sie die TCL-Homepage unter https://www.tcl.com (https://protect-eu.mimecast.com/s/Ws9-CX7EDTXVg1xDI6I1Vu?domain=tcl.com).View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-bekraftigt-seine-entschlossenheit-fur-das-smart-manufacturing-im-bereich-high-end-klimaanlagen-301750667.htmlPressekontakt:Mason Zhong,mason.zhong@tcl.comOriginal-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuell