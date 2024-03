TCL Electronics im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Tcl Electronics betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,14 Punkte, was bedeutet, dass Tcl Electronics momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 34,01), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Tcl Electronics als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,4 insgesamt 57 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 31,39 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Tcl Electronics mit einer Rendite von -28,25 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,33 Prozent. Auch hier liegt Tcl Electronics mit 32,58 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um Tcl Electronics gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.