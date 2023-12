TCL Electronics im Check!

Der Aktienkurs von Tcl Electronics zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Rendite von -18,53 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 24,83 Prozent erzielt hat, liegt Tcl Electronics mit 43,36 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Tcl Electronics derzeit keine Dividendenrendite erzielt werden, im Gegensatz zum Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter, der einen Ertrag in Höhe von 6,19 Prozentpunkten bietet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt bei Tcl Electronics einen Wert von 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um Tcl Electronics zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.