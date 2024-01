TCL Electronics Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tcl Electronics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22, während der RSI25 bei 66,22 liegt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -22,09 Prozent des aktuellen Schlusskurses von 2,54 HKD vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,26 HKD. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Tcl Electronics als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,03 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" (32,54). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".