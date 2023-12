TCL Electronics Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Tcl Electronics beträgt 52,63, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was zu einer guten Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie bei 3,3 HKD verläuft, während der Aktienkurs bei 2,49 HKD liegt, was einem Abstand von -24,55 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negativer Abstand von -9,12 Prozent, was zu einer schlechten Einstufung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Tcl Electronics-Aktie im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 18,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 43,02 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.