TCL Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tcl liegt bei 46,01, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und sie daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten 12 Monaten konnte Tcl eine Performance von 21,15 Prozent verzeichnen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche für Haushalts-Gebrauchsgüter ist dies eine Outperformance von +2 Prozent. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Tcl um 7,57 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tcl liegt bei 12,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Tcl weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Aktie von Tcl. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für Tcl führt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Note "gut".