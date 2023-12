TCL Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Tcl-Aktie war in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ. An sieben Tagen überwog die negative Kommunikation in den sozialen Medien, während an zwei Tagen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch auf positive Themen verlagert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Tcl-Aktie um mehr als 4 Prozent darunter, bei 8,68 Prozent. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,47 Prozent, wobei Tcl mit 8,79 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tcl liegt der RSI7 aktuell bei 80 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und stuft das Wertpapier als "Neutral" ein. Insgesamt erhält die Tcl-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs der Tcl-Aktie beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -1,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tcl heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.