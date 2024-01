TCG BDC Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Carlyle Secured Lending":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine überkaufte Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Bei Carlyle Secured Lending beträgt der RSI7 aktuell 47,18, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 38,51, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carlyle Secured Lending beträgt 8,34, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Carlyle Secured Lending im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,86 Prozent erzielt, was 11,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 18,99 Prozent, und Carlyle Secured Lending liegt aktuell 2,87 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Carlyle Secured Lending bei 15,65 USD, was +5,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig guten Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +8,23 Prozent, was auch zu einer guten Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als gut eingestuft.