TCG BDC Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Carlyle Secured Lending weist am 28.04.2023, 11:42 Uhr einen Kurs von 14.01 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Asset Management & Custody Banken" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Carlyle Secured Lending-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,88 USD mit dem aktuellen Kurs (14,01 USD), ergibt sich eine Abweichung von +0,94 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (14,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,2 Prozent), somit erhält die Carlyle Secured Lending-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Carlyle Secured Lending 1 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carlyle Secured Lending vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 14,01 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 8,85 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 15,25 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Carlyle Secured Lending in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".