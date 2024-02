TCG BDC Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Mit einer Dividendenrendite von 11,72 Prozent liegt Carlyle Secured Lending 6,01 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Kapitalmärkte-Branche. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment, was von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung bestätigt wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu anderen Aktien im üblichen Rahmen liegt. Daher wird Carlyle Secured Lending in Bezug auf dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher Carlyle Secured Lending als "Neutral"-Wert betrachtet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Carlyle Secured Lending mit 14,8 USD derzeit -3,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch auf +0,82 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor liegt Carlyle Secured Lending mit einer Rendite von 11,57 Prozent deutlich darunter. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 406787,32 Prozent, was die Unterperformance von Carlyle Secured Lending mit 406775,75 Prozent deutlich macht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.