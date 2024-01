TB-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Diskussionen über die Tb-Aktie in den sozialen Medien zeigen, dass die Anleger derzeit neutral eingestellt sind. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als neutral bewertet, da es in den letzten Monaten keine bedeutenden Veränderungen gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tb-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Tb-Aktie für die letzten 200 Handelstage und die letzten 50 Handelstage zeigen, dass der letzte Schlusskurs jeweils unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Werte, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.