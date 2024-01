TB Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vallourec":

In den letzten Wochen konnte bei der Aktie von Tb keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder im Buzz festgestellt werden. Die Einschätzung der Marktstimmung bleibt daher neutral. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussionen gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Tb-Aktie. Der RSI7 liegt bei 65,12 und der RSI25 bei 54,25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tb-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Marktstimmung, der Relative Strength Index, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse insgesamt zu einer neutralen bis negativen Einschätzung der Tb-Aktie führen.