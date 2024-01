TB Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tb-Aktie zeigt einen Wert von 38 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI-Wert für die letzten 25 Tage beträgt 55,48, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tb.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Ebenso gab es keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Tb, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment und die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich ebenfalls kaum verändert. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht hat der gleitende Durchschnittskurs der Tb-Aktie bei 257,19 JPY gelegen, während der aktuelle Kurs bei 204 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -20,68 Prozent. Darüber hinaus weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 224,62 JPY auf, was zu einem Abstand von -9,18 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit einer Gesamtnote "Schlecht" bewertet.